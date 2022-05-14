Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

14.05.2022 12:54
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erhan Kırmaç (27) iradesindeki 77 BR 805 plakalı otomobil, Danişment köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Raife Aykut (74), Hezal Yıldız (72), İsmet Kırmaç (62) ve Cemile Çelik (60) ambulanslarla ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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Otomobil, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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