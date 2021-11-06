Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzurum'un Pasinler ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Ünsal Bayoğlu idaresindeki 25 LH 392 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hiranur, Nimet, Hatice Neva, Tuğba ile Merve Bayoğlu yaralandı.
Ambulanslarla Pasinler Devlet Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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