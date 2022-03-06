Erzurum'da şarampole devrilen vincin şoförü ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde freni boşalarak şarampole devrilen vincin şoförü yaralandı.
Trabzon'dan Artvin'in Yusufeli ilçesine gitmek üzere yola çıkan Mahmut Mercan yönetimindeki 55 AGP 956 plakalı vinç, Erzurum'un İspir ilçesi Aşağı Özbağ Dörtyol mevkisinde freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Mercan, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Mercan, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu iyi olan Mercan'ın tedavi için Trabzon'a sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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