Erzurum'da şarampole devrilen vincin şoförü ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da şarampole devrilen vincin şoförü ekiplerce kurtarıldı

06.03.2022 20:22
Erzurum'da şarampole devrilen vincin şoförü ekiplerce kurtarıldı

Erzurum'un İspir ilçesinde freni boşalarak şarampole devrilen vincin şoförü yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde freni boşalarak şarampole devrilen vincin şoförü yaralandı.

Trabzon'dan Artvin'in Yusufeli ilçesine gitmek üzere yola çıkan Mahmut Mercan yönetimindeki 55 AGP 956 plakalı vinç, Erzurum'un İspir ilçesi Aşağı Özbağ Dörtyol mevkisinde freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Mercan, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Mercan, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu iyi olan Mercan'ın tedavi için Trabzon'a sevk edileceği öğrenildi.

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Yusufeli, Trabzon, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da şarampole devrilen vincin şoförü ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika


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