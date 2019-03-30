Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Seçimler Güven İçerisinde Geçecek

Erzurum'da Seçimler Güven İçerisinde Geçecek

9 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında 20 ilçede seçim güvenlik toplantısı yapıldı.

Erzurum'da Seçimler Güven İçerisinde Geçecek, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında 20 ilçede seçim güvenlik toplantısı yapıldı. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Vali Memiş, seçimlerde, 2 bin 800 jandarma personeli ile 3 bin 700 polis memurunun görev yapacağını bildirdi.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile birlikte hafta başından itibaren ilçe ilçe gezen Vali Memiş'in son durağı İspir oldu. İlçede, hafta boyunca yaptıkları toplantıları değerlendiren Vali Memiş, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Özellikle kolluk yetkilisi arkadaşlarımızla birlikte tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öte yandan malumunuz bulunduğumuz coğrafya kış şartlarının zorlu geçtiği bir bölge. Buna yönelik olarak da hafta sonunda yaşanabilecek kar yağışına karşı tüm tedbirlerimizi aldık." dedi.

Seçimlerde, 2 bin 800 jandarma personeli ile 3 bin 700 polis memurunun görev alacağı bilgisini paylaşan Vali Memiş, personellerin, seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması ve demokrasinin tecelli etmesi için görev yapacaklarına işaret etti.

Seçimlerin Anayasa'ya göre yargı gözetiminde yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, şöyle devam etti: "Biz, seçimlerde idari tedbirleri alıyoruz. Seçim günü bütün yetki yargıç arkadaşlarımız da olacak. Bizlere düşen oradaki sandık güvenliğini sağlamak ve seçimlerin bitmesinin ardından sandıkların güvenli bir şekilde ilçe seçim kurulularına sağ salim teslim edilmesini sağlamaktır. Sadece Erzurum değil aslında Türkiye'miz bu seçimler konusunda hakikaten dünyaya bile örnek olacak bir performans sergiliyor. Bütün illerimiz de bize benzer tedbirler önlemler aldı. İnşallah seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bütün Erzurumlu vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Jandarma, Okay Memiş, Güncel
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