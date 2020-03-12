Erzurum'da şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Erzurum'da şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı

7 saat önce

Erzurum'da şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Erzurum'da şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı

ERZURUM - Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesi Hilalkent mahallesinde meydana geldi. Hareket halindeki yolcu otobüsü, saat 9.00 sıralarında Sanayi Semti'ne geldiğinde, motor bölümünden alev aldı. Şoför, otobüsü sağa çekip yolcuları tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi.

Otobüste maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Erzurum'da şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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