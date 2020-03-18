Erzurum'da Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Şehitler dualarla anıldı

6 saat önce

Erzurum'da Şehitler dualarla anıldı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Karskapı Şehitliğinde bir tören düzenlendi.

Erzurum'da Şehitler dualarla anıldı

ERZURUM - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Karskapı Şehitliğinde bir tören düzenlendi.

Törene; Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül katıldı.

Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu ile başlayan törende saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan Vali Memiş, Karskapı Müzesinde bulunan şeref defterini imzaladı.

Polis şehitliklerini de ziyaret eden Vali Memiş ve beraberindeki heyet, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Erzurum'da Şehitler dualarla anıldı

Çanakkale, Erzurum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:56 Kaynak: İHA

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