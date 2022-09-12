Erzurum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Erzurum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

12.09.2022 12:54

Erzurum'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan gıda malzemesi yüklü 4 yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Erzurum'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan gıda malzemesi yüklü 4 yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 5 binin üzerinde gıda kolisi, ekiplerce tırlara yüklendi.

Vali Okay Memiş, uğurlama töreninde, Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Pakistan'ın, Türkiye için çok önemli bir dost ve kardeş ülke olduğunu vurgulayan Memiş, "Orada yaşayan kardeşlerimiz de bizler için çok değerliler. Tarihten bu yana Pakistan devleti ve Pakistanlı Müslüman kardeşlerimizle çok yakın ilişkilerimiz var. Biz dara düşsek onlar her zaman yanımızda. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana. Onlar dara düştüğünde de biz de onların yanında olmak durumundayız. Bizler de Erzurum olarak 5 binin üzerindeki yardım kolisiyle onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yardım tırlarının taşıdığı malzemeler, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın okuduğu duanın ardından Pakistan'a "İyilik Treni" ile gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Erzurum, Iğdır, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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