Erzurum'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi Ordu'da defnedildi - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde tünelde sel sularına kapılan ve cesedine bir ay sonra ulaşılan işçi Mustafa Aksöyek'in (39) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Mustafa Aksöyek'in cenazesi, Ünye ilçesi Saraçlı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, burada Aksöyek'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Daha sonra İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen cenaze, ardından Yenice Camisine götürüldü.

Evli ve bir çocuk babası Aksöyek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Yaklaşık 4 ay önce çalışmak için Erzurum'a gittiği öğrenilen Mustafa Aksöyek, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalıştığı sırada sel sularına kapılmıştı.

Mustafa Aksöyek'i bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kayıp işçinin cansız bedeni, 5 Eylül'de bulunmuş, ekiplerin uzun uğraşları sonucu tünelden çıkarılmıştı.