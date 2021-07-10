Erzurum'da sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Erzurum'da sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Şenkaya- Göle kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kentin kuzey kesimlerinde aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Şenkaya ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Şenkaya-Göle kara yolunda sel ve heyelan meydana geldi.
Taş, toprak ve sel suları nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası kontrollü açıldı.
Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.
Kaynak: AA
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