Sele kapılan işçinin kardeşinin tünel ucunda acı bekleyişi - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde beş gün önce tünelde sele kapılan işçinin kardeşi Salih Aksöyek, ağabeyinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde beş gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'in (39) bulunması için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum

Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma yürütüyor.

Bölgede 120 kişilik ekip, 45 iş makinesi Aksöyek'i bulmak için çalışırken Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de alanda çalışanların yeme, içme ihtiyacını karşılıyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde bugün yaklaşık 50 metrelik alandaki balçık ve su dışarı çıkartıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden ve tünel ucundan bir an olsun ayrılmayan acılı kardeş Salih Aksöyek (37), AA muhabirine, ağabeyinin yaklaşık 2 ay önce tünel inşaatında çalışmak için bölgeye geldiğini söyledi.

Yıllardır ağabeyi ile tünel inşaatlarında çalıştıklarını ifade eden Salih Aksöyek, "Ben de aynı firmada çalışıyorum. Olay olduğunda ben başka bölgedeki tünel inşaatındaydım. Kardeşim evli, bir çocuğu var. Ailemden benden başka burada kimse yok. Onların da gelip bu manzarayı görmesini istemedim." diye konuştu.

Aksöyek, ekiplerin zorlu çalışmalarına şahit olduğunu belirterek, "Ekipler burada bir an önce ulaşmaya çalışıyorlar. Zor şartlar altında çalışmalar devam ediyor. Bugün yeni makineler de geldi. Allah razı olsun devletimizi görüyorsunuz burada. Valilik, Kaymakamlık, askeriye, AFAD, belediye ekipleri hepsi canla başla çalışıyor. Tek isteğim kardeşim bir an önce çıkarılsın." ifadesini kullandı.