Kaybolan işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD , itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sele yol açtı. Bölgede tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı

Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu