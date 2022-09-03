Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

03.09.2022 12:39
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Erzurum'da seyir halindeki aracın ön kaput kısmından önce dumanlar çıktı daha sonra yanmaya başladı.

Erzurum'da seyir halindeki aracın ön kaput kısmından önce dumanlar çıktı daha sonra yanmaya başladı.

Erzurum Palandöken ilçesi kayakyolu semtinde seyir halindeyken ön kaput kısmından duman çıkan araç bir anda yanmaya başladı. Araç sahibi kendini korkuyla dışarı attı ve sonrasında yanan aracından uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Çevre esnafı ve vatandaşların da itfaiyeye yardımıyla araç söndürüldü. Çevredeki araçlara yangının sıçramaması da büyük şans oldu.

Araç sahibi kadın aracının yanmasını şok halinde izledi.

Aracın sahibi kadın aracının yanışını şok içinde izledi ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yardım sesleri duyuldu.

Otomobil yangını kısa süre sonra bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü - Son Dakika
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