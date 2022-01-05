Üye Girişi
Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika

Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

05.01.2022 13:40
Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan SİBERAY programı kapsamında, Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2021 yılında, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında 50 bin 376 kişiye ulaşılıp, 5 bin 85 adet afiş/broşür dağıtıldı. Bin 877 kişiye ise eğitim, seminer faaliyeti gerçekleştirildi. - ERZURUM

YORUMLAR
500

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika


Ankara'da kritik zirve! Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı Ankara'da kritik zirve! Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı         
14:04
70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak! 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!         
13:57
Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı         
12:39
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
13:14 İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!
13:09 Cenazede "cenazelik" oluyordu! Kafasına öyle bir şey düştü ki!
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement