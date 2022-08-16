Soğuk havası türkülere konu olan ve hava sıcaklığının bugün öğle saatlerinde 34 derece ölçüldüğü kentte etkili olan sıcaklar, vatandaşları bunalttı.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da sıcaktan bunalanlar süs havuzları kenarında ve yeşil alanlarda serinliyor - Son Dakika

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