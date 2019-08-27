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Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.

Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.

İlçe merkezindeki Halitpaşa ve yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Alatarla mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu gece saatlerine kadar sürdü. Sağanak ve dolunun ardından Alatarla Mahallesi'nde debisi yükselen su akıntısına kapılan bir traktör ile bir minibüste hasar meydana geldi. Mahallelerde sel sonrası oluşan çamurun temizlenmesi amacıyla Oltu Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak ve dolunun ilçede özellikle iki mahallede etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Alatarla Mahallesi'nde traktör ile minibüs sele kapıldı. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Allah başka felaket yaşatmasın. Küçük çaplı su baskınları da oldu ve onlarla ilgili gereken yapıldı. Dağdan kopan sel vadi içindeki Alatarla Mahallesi'nde sele neden oldu ama evlerde ve vatandaşlarımızda herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Bu bölge ilçe merkezinden daha fazla yağış almış. Köydeki yapılar sağlam olduğu için her hangi bir sıkıntı yaşanmadı."

Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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