Son Dakika Haberleri: Erzurum'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
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Erzurum'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

2 dakika önce

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, System.String[]
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün, yaptığı sağanak yağmur uyarısı sonrasında Erzurum sağanak yağmura teslim oldu. Başta, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde olmak üzere birçok bölgede ana yollar su altında kalırken, yaşam durma noktasına geldi. Sağanak yağışa hazırlıksız olarak yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı mağdur olurken, otomobiller göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Birden bastıran ve Erzurumluları hazırlıksız yakalayan sağanak yağmur, bazı ilçelerdeki evlerde, iş yerlerinde ve otomobillerde büyük çaplı maddi hasar oluşturdu. Öte yandan, mahsur kalan araçlara yardım eden vatandaşların yanı sıra, bazı iş yerlerini su bastı. Su basan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
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