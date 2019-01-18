Erzurum'da "Sıfır Atık Projesi" Semineri Düzenlendi

Erzurum
'daki Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD
) "Sıfır Atık Projesi" semineri düzenlendi
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyon projesi olarak kabul edilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tüm vatandaşların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, üniversiteler, sanayi kuruluşları, medya ve ilgili sektörlerin projeye katılımlarını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
uzmanlarınca AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde "Sıfır Atık Projesi" semineri düzenlendiği bildirildi.
Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye
bırakılması hedefiyle projenin uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26 Eylül
2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde tanıtıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Ankara
'da başlanan projenin 2023'e kadar aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen seminere şube müdürlerinin yanı sıra çalışanların da katıldığı anlatıldı.