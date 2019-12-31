Erzurum'da şikayet üzerine barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da şikayet üzerine barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına... - Son Dakika

Erzurum'da şikayet üzerine barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına...

6 saat önce

Erzurum'da bir anaokulunun yöneticilerince sahiplenilen ve komşularının şikayeti üzerine belediye ekiplerince barınağa götürülen köpekler, öğrenci ve öğretmenlerin girişimleri ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın desteğiyle okulun önüne bırakıldı.

Erzurum'da şikayet üzerine barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına..., System.String[]

Erzurum'da bir anaokulunun yöneticilerince sahiplenilen ve komşularının şikayeti üzerine belediye ekiplerince barınağa götürülen köpekler, öğrenci ve öğretmenlerin girişimleri ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın desteğiyle okulun önüne bırakıldı.

Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde 3-6 yaş arası çocuklara İngilizce eğitim veren anaokulunun yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı hayvan sahiplenme uygulaması kapsamında iki köpek aldı.

Okulun önünde kurdukları barınakta köpeklere bakan öğretmen ve öğrencilerin biberonla büyüttükleri köpekler 2 yaşına geldi.

Söz konusu okula yakın binaya taşınan komşunun şikayeti üzerine zabıta ekiplerince hayvan barınağına götürülen köpekler, Aziziye Belediye Başkanı Orhan'ın desteğiyle eski yuvalarına döndü.

Anaokulu kurucularından İsmail Hakkı Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için köpek sahiplendiklerini söyledi.

Köpeklerin bütün bakımlarının tam olduğunu belirten Günaydın, "Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı uygulama dikkatimizi çekti ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinden iki köpek sahiplendik. Bu köpeklerini kimlikleri aşıları her şeyi tam." dedi.

Günaydın, komşularının şikayeti üzerine köpeklerin bir süreliğine kendilerinden alındığını ifade ederek, "15-20 gün önce taşınan komşumuz köpekler havlıyor, saldırıyor diye CİMER'e şikayet etti, keşke bize gelip söyleseydi. CİMER de ilgili kurumlara durumu iletmiş ve talimat doğrultusunda ekipler gelip köpekleri alıyor. Bu olay haber olunca Aziziye Belediye Başkanımız köpekleri çocukların büyüttüğünü biliyordu. Bu yüzden harekete geçti ve köpeklerin iadesi için girişimde bulundu. Hassas davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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