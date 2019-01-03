Erzurum'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Erzurum'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon'dan Erzurum'a yılbaşı gecesi ruhsatsız silah ve uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, bu kapsamda A.E. ile F.G'nin kullandığı 2 aracı takibe aldı.



Aziziye ilçesi girişinde durdurulan araçlarda yapılan aramada, "zula" tabir edilen gizli bölmelerde, 5 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 5 şarjör ve çok sayıda mühimmat ile 44 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen araçlardaki şüpheliler A.E, F.G. ve E.G. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E. tutuklandı.

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