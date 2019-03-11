Erzurum'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
46 dakika önce
Erzurum'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin adresine eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Erzurum
'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin adresine eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Palandöken
ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüphelinin adresine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:02 Kaynak: AA
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