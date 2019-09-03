Son Dakika Haberleri: Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

4 saat önce

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İlçenin Elmalıdere Duruca Mahallesi'nde yaşayan Altay ve Baktemur aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği Servet Koç (48), olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Muhammet A. ve Mustafa A. ile kız kardeşleri Ayşe K. Karayazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karayazı, Erzurum, Duruca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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