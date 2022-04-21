Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga - Son Dakika
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Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga

21.04.2022 16:27
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga

Son dakika gündem haberi... Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.A. ile S.Y. ve S.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.A. ile S.Y. ve S.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre İ.A. tabancayla iki kardeşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti diğerinin tedavisine devam ediliyor. Şüpheli İ.A. polis etrafından gözaltına alındı.

(M. Ertuğrul Polat-İHA)

Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga - Son Dakika


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