Son Dakika Haberleri: Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Yerel Haber

Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

21 dakika önce

Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada silahlarda kullanıldı. Polisin müdahalesine rağmen büyüyen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada M.Y.K ve E.K. hayatını kaybederken Y.K, Ö.K, H.K, E.K. Ç,K. ve bir polis memuru yaralandı. Yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Erzurum, kavga, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi
Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 02:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]