Son Dakika Haberleri: Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Tepe Mezarlık Caddesi Mahallebaşı semtindeki bir kahvehanede, akraba olduklarını öğrenilen Seyithan T. ile Muhlis Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhlis Ö. silahla Seyithan T'yi yaraladı. Kavga anında çıkan arbededen dolayı kahve işletmecisi Faik K. ile bir kişi hafif yaralandı.

Ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli Muhlis Ç'yi bulmak için çalışma başlattı.

Yakutiye, Erzurum, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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