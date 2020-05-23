Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Zekai F'nin, akşam saatlerinde ahıra götürmek istediği büyükbaş hayvanlarından birisi yol üzerindeki tarlaya girdi. Bu sırada tarla yakınında bulunan Fatih Ş, Zekai F'yi hayvanlarına sahip çıkması hususunda uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Bazıları olayı yatıştırmak amacıyla olmak üzere çevredekilerin de karıştığı kavgada, Fatih Ş'nin oğlu Ferhat Ş'nin tabancayla ateş açtığı Musa, Şaban, Serpil T. ile İsmail ve Zekai F. yaralandı. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Musa T. ile İsmail F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ferhat ve babası Fatih Ş. gözaltına alındı.

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