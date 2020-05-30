Erzurum'da silahlı kavgaya karışan 2 firari şahıs aranıyor - Son Dakika

Erzurum'un Çat ilçesine iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın 2 firari şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, olaya karışan iki şahsın yakalanması için askeri helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklama, "Geçmiş yıllarda aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında iki gün önce hakaret olayı yaşanmış, taraflar herhangi bir olay meydana gelmeden dağılmışlardır.



Bugün saat 10.30 sıralarında ise Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile birlikte kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri esnada iki gün önce yaşanan tartışmadan dolayı Sıddık Yıldız, çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız ile yaya olarak Güneş ailesini takip ederek Köseler mahallesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş ailesine ait tarlaya gelmişler, tarlada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda her iki taraf birbirine silah çekmişler ve çıkan çatışmada Sıddık Güneş, Sinan Güneş, Hasan Güneş ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmiştir. Tartışmada araya giren Mehmet Etik isimli şahıs ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış olup, Erzurum Atatürk Üniversite Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen; İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız isimli şahısların yakalanması için askeri helikopter destekli operasyon başlatılmıştır. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 3 adet tabanca bulunmuştur" denildi. - ERZURUM