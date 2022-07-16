Son dakika haberleri | Ssilahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ssilahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü

16.07.2022 14:06

Son dakika haberi... Erzurum'un Tekman ilçesinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aşağıhanbeyi Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bir aileye, husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kurşun isabet eden 6 yaşındaki E.E. ile 80 yaşındaki dedesi İ.E, hayatını kaybetti, 37 yaşındaki K.E ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı K.E, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ssilahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü - Son Dakika

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