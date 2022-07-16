İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda kurşun isabet eden 6 yaşındaki E.E. ile 80 yaşındaki dedesi İ.E, hayatını kaybetti, 37 yaşındaki K.E ise yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Ssilahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü - Son Dakika

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