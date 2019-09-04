Son Dakika Haberleri: Erzurum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı

7 saat önce

ERZURUM'da bir fırında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı, System.String[]

ERZURUM'da bir fırında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının kavga ederek ayrıldığı ekmek fırınına konuşmak için giden bir grup ile fırın sahibi, oğulları ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki gruptan 5 kişi silahların ateşlenmesi üzerine yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen 20 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olayı duyup hastaneye koşan Yılmaz'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri ise polisin bölgeye gelmesi üzerine sokağa döküldü. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından yeni bir olayın yaşanmaması için mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Palandöken, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Restoranın oyun parkında korkunç ölüm
Evladı ölümcül hastalığa yakalanan anne: Oğluma ömrünün 20 yıl olduğunu nasıl söyleyebilirim? Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:44:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]