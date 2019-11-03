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Erzurum'da 'Sınav Motivasyon Semineri' düzenlendi

7 saat önce

Taşkent Kişisel Gelişim Kurs Merkezi'nin davetlisi olarak Erzurum'a gelen ve internet dünyasında "Gri Koç" olarak bilinen profesyonel eğitim koçu Gökhan Müftüoğlu'nun sınav motivasyon seminerine öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum'da 'Sınav Motivasyon Semineri' düzenlendi, System.String[]

Taşkent Kişisel Gelişim Kurs Merkezi'nin davetlisi olarak Erzurum'a gelen ve internet dünyasında "Gri Koç" olarak bilinen profesyonel eğitim koçu Gökhan Müftüoğlu'nun sınav motivasyon seminerine öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.


Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda ilk olarak Taşkent Eğitim Kurumları'nın eğitim danışmanlığını yapan eğitimci-yazar Murat Ertaş söz aldı. Ertaş selamlama konuşmasında ülkenin ve milletin nitelikli, başarılı, çalışkan gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak gençlerin hem sınav hem yaşam başarısı için var güçleriyle çalıştıklarını, her gencin başka bir dünya olduğunun farkında olduklarını ifade etti.


Daha sonra sahneye çıkan eğitim koçu ve youtuber Gökhan Müftüoğlu, yaklaşık bir buçuk saat gençlerle interaktif konuşma yaptı. Hınca hınç dolan salonun koridorlarında yer kalmayınca bazı gençler sahnede kendilerine yer buldu. Gökhan Müftüoğlu konuşmasında gençlerin gerçekçi hedefler koyması gerektiğine dikkat çekti. Hedefsiz bir çalışma programının başarısız olmaya mahküm olduğunu belirten Müftüoğlu, öğrencinin çalışma alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğin belirtti. Öğrenci çalışma programı hazırlamadan ve hedef belirlemeden evvel kendisini gözlemlemeli; ders, konu ve çalışma alışkanlıkları noktasında eksiklerini doğru tespit etmelidir diyen Müftüoğlu, program sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı, kendisini iki senedir Erzurumlu gençlerle buluşturan Taşkent Kurs Merkezi'ne teşekkür etti.


Programa çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve veli de katıldı. Öğrenciler ve veliler ücretsiz yapılan programı çok yararlı bulduklarını söyleyerek böylesi programların Erzurum'da sık sık yapılmasını arzuladıklarını ifade ettiler. Program bitiminde Taşkent Kurs Merkezi'nde öğrencilerle buluşan Gökhan Müftüoğlu şehri de gezdikten sonra aynı gün Erzurum'dan ayrıldı. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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