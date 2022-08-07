Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar

07.08.2022 11:24
Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar

Erzurum'da sinir krizi geçirerek kendine ve çevreye zarar veren akli dengesi yerinde olmayan şahsı polis ve jandarma ekipleri kelepçeleyerek kontrol altına aldı.

Erzurum'da sinir krizi geçirerek kendine ve çevreye zarar veren akli dengesi yerinde olmayan şahsı polis ve jandarma ekipleri kelepçeleyerek kontrol altına aldı.

Erzurum'da akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, adliye önünde sinir krizi geçirdi. Kafasını duvara vurarak kendisini yaralayan şahıs, polis ve jandarma ekipleri tarafından kelepçelenerek kontrol altına alınabildi. Sağlık ekiplerine de zorluk çıkartan şahıs, polisin yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı İnternet kablolarını çalan hırsız tutuklandı İnternet kablolarını çalan hırsız tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement