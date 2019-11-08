Erzurum'da siren uyarısı

Ulu Önder Atatürk'ün 81.Ölüm Yıldönümü olması münasebetiyle; İl ve İlçe genelinde ikaz alarm haberlerinin duyurulması, mevcut sirenlerin faal halde tutulması ve il merkezi ve ilçelerde mevcut bulunan sirenler çaldırılacağı belirtildi.



Erzurum Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bu amaçla İlimiz merkezi ve İlçelerinde 10 Kasım 2019 günü saat 09: 05 'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kuruluşların sirenleri 2 (iki) dakika süre ile Sarı İkaz (Düz Siren Sesi) şeklinde çalacaktır" denildi. - ERZURUM