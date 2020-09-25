Erzurum'da sırt çantasında esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzurum'da sırt çantasında esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, sırt çantasında esrar bulunan şüpheli tutuklandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, sırt çantasında esrar bulunan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesinde ikamet eden A.A'nın, evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. A.A'nın evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır olarak sırt çantasına gizlenmiş 377 gram toz esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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