Erzurum'da sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceleri gören Erzurum'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, fotoğrafçı Ahmet Polar tarafından görüntülendi. Sisin anlık değişim ve hareketlerini time lapse tekniğiyle görüntüleyen Polat, eşsiz manzaranın da tadını çıkarttı. Dron ile havadan da görüntülenen sis seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

(Sefa Tetik-İHA)