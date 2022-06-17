Erzurum'da SMA hastası bebek için mini konser ve kermes düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da SMA hastası bebek için mini konser ve kermes düzenlendi

17.06.2022 09:08
Erzurum'da SMA hastası bebek için mini konser ve kermes düzenlendi

Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezi müzik eğitmenleri, SMA hastası 6 aylık bebeğin tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için mini konser ve kermes programı düzenledi.

Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezi müzik eğitmenleri, SMA hastası 6 aylık bebeğin tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için mini konser ve kermes programı düzenledi.

Valilik onayıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan etkinlikte vatandaşlar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde 2,5 aydır tedavi gören Muhammet Eymen Kaya için bağışta bulundu.

Anne Özlem Kaya, AA muhabirine, 6 aylık oğluna 11 Şubat'ta SMA Tip 1 tanısı konulduğunu ve o günden bu yana bebeğinin tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavi için Valilik desteğiyle yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Kampanya kapsamında konser ve kermes etkinliği yapılıyor. Şehrimizin daha çok desteğiyle çocuğumuzu yurt dışındaki gen tedavisine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz tedaviyle normal bir çocuk gibi nefes alıp yürüyebilecek. Henüz 6 aylık süt kuzusu. Her gün hastaneye süt götürüyorum. Tedavinin maliyeti maalesef çok yüksek. Gen tedavisi için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bunun için benim gücüm yetmiyor ama güzel insanlarımızın desteklerini bekliyoruz."

Baba Risalettin Kaya da kentteki insanlar sayesinde gerekli paranın toplanacağına inandığını belirterek, " Dubai'den teklif aldık ve 1,8 milyon dolar gibi yüksek bir paraya ihtiyacımız var. Şehir olarak kısa sürede bunu yapabileceğimize inanıyoruz. İnsanlarımız buna duyarsız kalmayacak ve çocuğumuzu bin an önce tedaviye göndereceğiz çünkü biz çocuğumuz için bir gelecek hazırlama peşinde değiliz sadece 'nefes alsın' diye bu mücadeleyi veriyoruz. Bizler gücümüz yettiğince bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da SMA hastası bebek için mini konser ve kermes düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da SMA hastası bebek için mini konser ve kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement