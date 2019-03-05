Erzurum'da Sobadan Zehirlenen Öğretmen Öldü
1 saat önce
ERZURUM'un Karayazı ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ücretli öğretmen Muhammet İslam Dinç (33) evinde ölü bulundu.
ERZURUM'un Karayazı
ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ücretli öğretmen Muhammet İslam Dinç (33) evinde ölü bulundu. Öğretmenin ölümü, köy halkını ve öğrencileri üzdü.
Karayazı ilçesinin Karabey Mahallesi'ndeki ilkokulda 2018'den beri ücretli sınıf öğretmenliği yapan Muhammet İslam Dinç, bugün sabah okula gitmeyince öğrenciler velilerine haber verdi. Öğretmenin kaldığı eve muhtarla birlikte giden köylüler, Dinç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekibi evde araştırma yaptı. İlçe hastanesine kaldırılan bekar olduğu öğrenilen Muhammet İslam Dinç'in ilk belirlemelere göre sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtildi. Karayazı ilçe nüfusuna kayıtlı olan İlahiyat Fakültesi mezunu Dinç'in bugün toprağa verileceği bildirildi.
- Erzurum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:57 Kaynak: DHA
Galatasaray'da Fatih Terim, Muslera'dan Memnun Değil
Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!