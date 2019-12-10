Son Dakika Haberleri: Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor
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Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

6 saat önce

Erzurum'da soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlarken yoğun sis trafikte görüş mesafesini düşürdü.

Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor, System.String[]

Erzurum'da soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlarken yoğun sis trafikte görüş mesafesini düşürdü. Ayaz nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.


Soğuk ve sisli havanın birleşmesiyle oluşan ayaz ise tabiatı beyaza bürüdü. Ağaçlar, otlar adeta kartpostallık görüntü oluştururdu. - ERZURUM

Erzurum, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
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