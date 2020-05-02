Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Erzurum'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye 63 bin 933 lira ceza kesildi.



İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum'da polis ve jandarma ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, caddeler ile sokakların yanı sıra şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.