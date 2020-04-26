Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü sessizlik hakim - Son Dakika

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Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü sessizlik hakim
6 saat önce
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü sessizlik hakim Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü sessizlik hakim
ERZURUM - Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kısıtlamanın sonuncu gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın dördüncü gününde de kent genelinde ki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Kent merkezinde ise fırıncılar, kamu ve sağlık çalışanları haricinde hiç kimsenin ve hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 03:20 Kaynak: İHA
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