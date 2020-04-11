Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - Son Dakika

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Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
6 saat önce
Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti.
Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:02 Kaynak: DHA
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