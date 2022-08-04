Erzurum'da akılalmaz görüntü! Sokak ortasında kadını darp edip uzaklaştı

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ismi bilinmeyen bir şahıs, sokak ortasında bir kadını darp etti.

KENDİNİ TAŞLA SAVUNMAYI DENEDİ

Darp ettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahsın görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı. Henüz kadını neden darp ettiği bilinmeyen şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.