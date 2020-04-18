Erzurum'da sokaklar boş kaldı, gazeteler okuyucu ile buluşturuldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Erzurum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Dağıtım bayisi anonslar yaparak araçlarla gazeteleri, okuyucularına ulaştırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Erzurum sessizliğe büründü. Kentin meydanları, sokak ve caddeleri boş kaldı. Dağıtım bayileri, gazeteleri tek tek şeffaf paketlere yerleştirerek satışa hazır hale getirdi. Daha sonra araçlara yüklenen gazeteler dağıtıma çıkarıldı. Ara sokaklara kadar giren araçlardan hoparlörlerle, "Değerli hemşehrilerimiz günlük gazeteler ayağınıza geldi. Dilediğiniz gazeteyi mobil aracımızdan temin edebilirsiniz" şeklinde anonslar yapıldı.

Gelen araçtan 3 gazete alan Onur Demirceylan, "Anonsu duyunca çok sevindim. Gazetemiz kapıya kadar geldi. Bu iyi oldu, okuyacak bir şeyler bulduğum için sevindim" dedi.

Gazete dağıtım bayi sorumlusu Mehmet Polat ise satışların çok iyi olduğunu söyledi. Polat, "Elimizden geldiği kadar vatandaşa gazeteyi ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Bayilerimizin olmadığı zaman bizler devreye girerek gazete satışlarına devam etmeye çalışıyoruz. Satışlar çok iyi" diye konuştu.