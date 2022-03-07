Erzurum'da son bir ayda suça karışan 174 kişi yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da "Yunuslar" ile "güven timleri"nin son bir aydaki operasyonlarında, suça karışan ya da haklarında yakalama emri bulunan 174 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı "Yunuslar" olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ile "güven timleri" olarak adlandırılan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce bu çerçevede son bir ayda yapılan operasyon ve çalışmalarda 174 kişi yakalandı. Bu kişilerden 25'ine "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından işlem yapıldı, zanlılardan bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda "hırsızlık", "gasp", "kasten yaralama" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 62 kişiyi de gözaltına alan ekipler, yakalanan 87 kişiye de "Maksat dışı bıçak taşımak" suçundan idari işlem yaptı.

Ekipler, bu kişilerden de 5'i kuru sıkı 8 ruhsatsız tabanca ile 50 fişek elde etti.