Erzurum'da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı

15.02.2021 19:31
Erzurum'da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı, System.String[]

Erzurum'da sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü şafak operasyonunda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. - ERZURUM

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika


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