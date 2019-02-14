Erzurum'da Sri Lanka Milli Günü Kutlandı

Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da 'Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü' resepsiyonu düzenlendi.

Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da 'Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü' resepsiyonu düzenlendi.





Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Palandöken Dağındaki bir otelde gerçekleşen programa Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, Sri Lanka Erzurum Fahri Konsolosu Fatih Yücelik ve davetliler katıldı.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Memiş, Erzurum olarak bir çok alanda önemli hedeflerinin olduğunu söyledi.



Memiş, insanlara yönelik istihdamı artırıcı projelere kaynak ayırmak istediklerini belirterek, "En önemli kaynağımı Osmanlı'dan gelen insan kaynağımız. Bu kapsamda Erzurum için önemli hedeflerimiz var. Yıllık 1 milyon turist ve hayvancılıkta bir numara olmak istiyoruz. Buna yönelik projelerimizi başlattık." dedi.



Kamu kaynaklarını doğru yerlere aktarılması gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:



"Bu kaynak kullanımını her birlikte yapacağız. Sri Lanka ile ilişkilerimiz çok eskiye dayanmaktadır. Günümüzde ise bütün dünya ülkeleriyle ekonomik ve diğer alanlarda ilişkilerimiz devam etmektedir. Bu anlamda iki ülkenin ortak özellikleri var. İki ülke arasında ihraç ve ithal ürünler konusunda önemli bir ticaret hacmi var."



Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Türkiye ile ilişkilerin çok eskilere dayandığına işaret ederek, " Sri Lanka'da yaşanan felakette Türkiye bize destek oldu. Biz de 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin yanında olduğumuzu bildirdik. Türkiye ile kara gün dostuyuz'." ifadelerini kullandı.



Resepsiyon, Sri Lanka'nın tanıtım filminin izlenmesi ve Vali Memiş'in Büyükelçi ile eşi Saleema Amza'ya hediye vermesiyle sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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