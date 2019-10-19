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Erzurum'da Stem ve Kodlama Çalıştayı

1 saat önce

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı STEM ve Kodlama çalışmaları başlatıldı.

Erzurum'da Stem ve Kodlama Çalıştayı, System.String[]

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı STEM ve Kodlama çalışmaları başlatıldı.


16-17 Ekim tarihlerinde yapılan stem ve kodlama çalıştayıyla ilde yürütülmekte olan yazılım geliştirme ve kodlama faaliyetlerine yön verecek başarılı çalışmalar incelendi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde kodlama - TBA sınıflarında uygulanacak programlar belirlendi.


Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, FATİH Projesinde görevli öğretmenler, ilçe kodlama koordinatörleri yanı sıra Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama merkezi, Hatay Payas STEM merkezi; Atatürk Üniversitesi Tekno Kent ve Erzurum Teknik Üniversitesi Mucit Park'ta görevli kodlama ve STEM konusunda çalışan uzmanlar katıldı.


Çalıştayın 1. gününde robotik kodlama ve STEM konusunda başarılı çalışmalar ve programlar incelendi. 2. günde ise; algoritmik düşünme, 3 Boyutlu tasarım ve üretim, blok tabanlı kodlama, mobil kodlama, sensör teknolojileri, robotik kodlama ve çocuklar için yapay zeka başlıklarında ilimizde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin planlama çalışmaları yapıldı. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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