Erzurum'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzurum'da otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DG 0811 plakalı otomobil, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçtaki başka bir kişi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.