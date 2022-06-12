Erzurum'da su patlağı için yapılan kazıda şoke eden görüntü! İnsan kafatası ve kemikler ortaya çıkınca polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika
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Erzurum'da su patlağı için yapılan kazıda şoke eden görüntü! İnsan kafatası ve kemikler ortaya çıkınca polis ekipleri harekete geçti

12.06.2022 21:23

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir binada yaşanan su patlağı nedeniyle kazı yapılırken insan kafası ve kemikleri bulundu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

İstasyon binasının bulunduğu bölgede idari bina bahçesinde su patlağı nedeniyle yapılan çalışma esnasında insan kemiklerine rastlandı. İstasyon görevlilerin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipleri arazide inceleme yaptı.

İNCELENMEK ÜZERE KRİMİNAL MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Toprağın 10 santimetre altından ortaya çıkan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerince alınarak incelenmek üzere Kriminal Merkezi'ne götürdü. Su patlağı nedeniyle bölgede yapılan çalışmaya ara verilirken bulunan kemiklerin akıbeti endişeye neden oldu.

Su patlağı için yapılan kazıda insan kafatası bulundu, haberi alan polis ekipleri harekete geçti
Su patlağı için yapılan kazıda insan kafatası bulundu, haberi alan polis ekipleri harekete geçti
Su patlağı için yapılan kazıda insan kafatası bulundu, haberi alan polis ekipleri harekete geçti
Su patlağı için yapılan kazıda insan kafatası bulundu, haberi alan polis ekipleri harekete geçti
Su patlağı için yapılan kazıda insan kafatası bulundu, haberi alan polis ekipleri harekete geçti
YORUMLAR
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Su borusundaki patlak için yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları panik yaşattı Su borusundaki patlak için yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları panik yaşattı Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da su patlağı için yapılan kazıda şoke eden görüntü! İnsan kafatası ve kemikler ortaya çıkınca polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da su patlağı için yapılan kazıda şoke eden görüntü! İnsan kafatası ve kemikler ortaya çıkınca polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika
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