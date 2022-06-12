İstasyon binasının bulunduğu bölgede idari bina bahçesinde su patlağı nedeniyle yapılan çalışma esnasında insan kemiklerine rastlandı. İstasyon görevlilerin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipleri arazide inceleme yaptı.
Toprağın 10 santimetre altından ortaya çıkan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerince alınarak incelenmek üzere Kriminal Merkezi'ne götürdü. Su patlağı nedeniyle bölgede yapılan çalışmaya ara verilirken bulunan kemiklerin akıbeti endişeye neden oldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzurum'da su patlağı için yapılan kazıda şoke eden görüntü! İnsan kafatası ve kemikler ortaya çıkınca polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika