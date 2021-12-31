Erzurum'da suç çetesi çökertildi - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda suç çetesi çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Oteller bölgesinde meydana gelen "Nitelikli Yağma" olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir eğlence yerinin sahiplerinden sebepsiz yere yüksek meblağda para talep ettikleri, birden fazla kişiyle ücretsiz hizmet aldıkları, silah teşhirinde bulundukları ve bu durumun devamlılık arz ettiği tespit edilerek Cengiz A., Mehmet Maşuk A., Sinan A., Mutafa A., Umut T., Muhammet D., Muhammet S. isimli 7 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Tehdit, Hakaret, Parada Sahtecilik, Hırsızlık, Yağma, Cinsel Taciz, Çocuğun Cinsel İstismarı, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 2 adet sallama olarak tabir edilen bıçak, 1 adet av tüfeği ve 42 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM