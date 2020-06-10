Erzurum'da sulu tarımla ekonomiye 204 milyon liralık katkı sağlanacak

Erzurum'da 340 bin 290 dekar tarım arazisinin sulanarak bölge ekonomisine 204 milyon 174 bin liralık katkı sağlanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ve bu yüzden sulama tesisleri yapılırken en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih

edilerek modern şekilde tasarruf sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65 su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koymaktayız."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Erzurum ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 340 bin 290 dekar arazide yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 204 milyon 174 bin lira katkı sağlanacağını bildirdi.

Erzurum'da en önemli sulama projelerinin başında Erzurum Daphan

Ovası'nın geldiğini kaydeden Yıldız, "İş kapsamında 204 bin 300 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanarak bölgede yapılacak sulu tarım ve 2020 yılı birim fiyatları ile

ülkemiz ekonomisine 122 milyon 580 bin lira katkı sağlanacak. DSİ olarak ülke insanı ve tarımı için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını,

kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz.

Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.