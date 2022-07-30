Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaralılar, ambulansa bindirilerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası 25 EG 921 plakalı aracın sürücüsü bulunamadı ve olayı gören vatandaşların ifadesine göre kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı. - ERZURUM

Edinilen bilgiye göre, kaza, E80 karayolu Erzincan-Erzurum yolu üzerinde meydana geldi. Dadaşkent bölgesinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Z.Y.(20) idaresindeki 25 ACK 438 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 EG 921 plakalı kamyonete çarptıktan sonra takla attı. Sürücü Z.Y.'nin yanı sıra takla atan araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. (21) ve E.Z. (25) araç içerisinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Kaynak: İHA

Tragger, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzurum'da otomobil takla attı - Son Dakika

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